بقيادة القندوسي، الإعلان عن قائمة منتخب الجزائر في معسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:30 مساءً - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، قائمة اللاعبين لمباراتي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال التوقف الدولي للمنتخبات في شهر نوفمبر.

ويلعب منتخب الجزائر مع كل من غينيا الاستوائية وليبيريا في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات وبعد أن ضمن رسميا تأهله إلى البطولة التي ستقام في المغرب

وشهدت قائمة منتخب الجزائر تواجد أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وأيضا تواجد القائد رياض محرز.

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