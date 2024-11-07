الرياضة - 08:29 - سعر الذهب في مصر يواصل التراجع.. وعيار 21 بهذا الرقم؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. واصلت أسعار الذهب تراجعها بمحلات الصاغة في مصر، صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، تزامنا مع تراجع سعر الذهب العالمي، منذ فوز ترامب بـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ليسجل اليوم نحو 2660.24 دولار.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4314.25 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3954.75 جنيه 3939 جنيها عيار 21 3775 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3235.75 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2516.75 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2157.25 جنيه 2148.5 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4314.25 جنيه للبيع، و 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3954.75 جنيه للبيع، و 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3775 جنيها للبيع، و 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من التراجع عند 3235.75 جنيه للبيع، و 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي صباح اليوم عند 2516.75 جنيه للبيع، و 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2157.25 جنيه للبيع، و 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من التراجع عند 1617.75 جنيه للبيع، و 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم ليسجل 30200 جنيها للبيع، و 30080 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2660.24 دولار للبيع، و 2659.97 دولارا للشراء.