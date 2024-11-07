أتلتيكو مدريد يخطف فوزا قاتلا من باريس سان جيرمان 1/2 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 لأتلتيكو، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، بملعب بارك دي برانس، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف باريس سان جيرمان اللاعب زاير إيمري في الدقيقة 14، وتعادل الأرجنتيني ناهويل مولينا لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 18، وأضاف أنخيل كوريا هدف الفوز القاتل لأبناء دييجو سيميوني في آخر دقيقة من المباراة.

وحملت المباراة مواجهة مباشرة بين نجمي منتخب فرنسا عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

وبدأ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل ضم:

جانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديس، فيتينيا، نيفيز، زاير إيمري، باركولا، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو.

وجلس على مقاعد البدلاء الحارسان سافونوف وتيناس إضافة إلى فابيانو رويز، دوي، لي كانج، راندال كولو مواني، مايولو، بيرالدو، ميلان سكرينيار، زاجي.

باريس سان جيرمان، كلمتك

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام باريس سان جيرمان

أما دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد فبدأ بتشكيل ضم:

يان أوبلاك، سيميوني، مولينا، فيتسل، لينجليه، جالان، باريوس، جالاجر، دي بول، جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من الحارسين موسو وجوميس، إضافة إلى كوكي، سورلوث، كوريا، لينو، ريكيلمي، رينيلدو، كوستيس، سيرانو، سبينا.

مشوار باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وقبل مواجهة الليلة، فإن باريس سان جيرمان جمع 4 نقاط في أول 3 جولات بفوز وحيد على جيرونا والتعادل مع آيندهوفن، والخسارة أمام أرسنال.

أما أتلتيكو مدريد فحقق فوزا وحيدا على لايبزيج مقابل خسارتين ثقيلتين أمام بنفيكا وليل.

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