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الرياضة - 09:05 - مشاهدة مباراة برشلونة وريد ستار الصربي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:05 - مشاهدة مباراة برشلونة وريد ستار الصربي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - مشاهدة مباراة برشلونة وريد ستار الصربي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - بث مباشر مباراة برشلونة وريد ستار بلجراد، حيث يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على مضيفه النجم الأحمر "رد ستار" الصربي، على ستاد راجكو ميديتش، بالعاصمة الصربية بلجراد، في الجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

مشاهدة مباراة برشلونة وريد ستار في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

ويعود الفريقان للصدام بعد غياب 28 عاما، وتحديداً منذ آخر لقاء جمعهما في أكتوبر من عام 1996 وانتهى بالتعادل بهدف.

ويؤدي البلوجرانا الإسباني مواجهة النجم الأحمر برصيد ست نقاط من فوزين وهزيمة في مواجهاته الثلاث الأخيرة، بينما لايمتلك رد ستار أي رصيد من النقاط.

ومن المنتظر أن يدفع الألماني هانز فليك، مدرب البارسا، بالعناصر التي تمثل القوام الأساسي والقوة الضاربة للكتالوني، مثل:

حارس المرمى: بينا.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - مارتينيز - بالدي.

خط الوسط الدفاعي: كاسادو - فيرمين لوبيز.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال - بيدري - رافينيا.

الهجوم: ليفاندوفسكي.

بث مباشر مباراة برشلونة وريد ستار في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة برشلونة ضد النجم الأحمر "رد ستار" الصربي، على ستاد راجكو ميديتش، بالعاصمة الصربية بلجراد، في الجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، على أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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