رسالة موراتا لضحايا إعصار دانا بعد ثلاثية ميلان أمام الريال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - أشاد النجم الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ميلان الإيطالي، بالتغير الدفاعي في أداء فريقه أمام ريال مدريد، الذي أسهم في حصد فوز ثمين في قلب "سانتياجو برنابيو" بنتيجة 3-1، في رابع جولات مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال أوروبا.

وأكد موراتا في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "كان يجب تقديم التضحيات، مع الوضع في الاعتبار أن ريال مدريد فريق عظيم بلاعبين من ذوي الموهبة الكبيرة".

وقال: "كان علينا أن نضحي ونركض جميعنا، كانت مباراة مهمة لكي ندرك قيمتنا الحقيقية كفريق، وعندما نكون 11 أسدا في الملعب، فمن الصعب هزيمتنا أمام أي فريق".



كما أبدى النجم الدولي، الذي سجل هدف تقدم فريقه الثاني في الدقيقة 39، سعادته بالنتيجة التي كللت جهود اللاعبين في المباراة.

وقال في هذا الصدد: "أستطيع التأقلم على كل المواقف، وأريد دائما الفوز، وأن يفوز ميلان. حتى إذا شاركت كحارس مرمى، ما يهمني هو الفوز".

ولم يغفل موراتا التضامن مع ضحايا إعصار (دانا) الذي ضرب إسبانيا، تحديدا إقليم فالنسيا شمال شرقي البلاد، وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

رسالة موراتا لضحايا إعصار دانا

وصرح: "أرسل تعازي الحارة وعناقي لكل العائلات المتأثرة من إعصار (دانا)، وكذلك لأولئك الذين يقدمون المساعدة من القلب".

وتابع: "فخور برؤية بعض زملائي يساعدون، وأتمنى أن أكون معهم، ولكن علينا المواصلة والدعم بطريقتنا. فخور بكوني إسباني، ورؤية الجميع يقدم المساعدة".

ميلان يفوز علي ريال مدريد

وحقق فريق ميلان الإيطالي مفاجاة كبيرة بفوزه العريض على مضيفه ريال مدريد في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.



وسجل لميلان مالك ثياو، ألفارو موراتا، وتيجاني رينديرز في الدقائق (12، 39، و73).

بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز ال17، بينما رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز ال18.

وجاءت هذه الهزيمة بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط ريال مدريد في عقر داره أيضًا أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في "الكلاسيكو"، الذي جمعهما مساء السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.

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