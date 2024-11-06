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الرياضة - 08:29 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:29 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:29 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث سجله على مؤشر شاشة البنك المركزي المصري نحو 49.21 جنيه للبيع، و 49.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الدولار اليةوم مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 نوفمبر
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.27 جنيه 49.08 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.17 جنيه 49.07 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 49.17 جنيه 49.07 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.20 جنيه 49.10 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.20 جنيه 49.10 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 49.17 جنيه 49.07 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 49.20 جنيه 49.10 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.20 جنيه 49.10 جنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.20 جنيه 49.10 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.21 جنيه للبيع.

- 49.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.17 جنيه للبيع.

- 49.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.17 جنيه للبيع.

- 49.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.20 جنيه للبيع.

- 49.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.20 جنيه للبيع.

- 49.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.17 جنيه للبيع.

- 49.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.20 جنيه للبيع.

- 49.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 9.20 جنيه للبيع.

- 49.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.20 جنيه للبيع.

- 49.10 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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