الرياضة - 11:34 - سمير فرج يكشف عن أساليب حروب الجيل الخامس وأهدافها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:34 مساءً - كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن أساليب حروب الجيل الرابع والخامس، بعد تأكيده رصد الدولة تعليمات لكل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بهدف نشر الفوضى الإدارية.

وأوضح سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على عبر قناة «صدى البلد»، أن أساليب حروب الجيل الرابع والخامس تتمثل في: «الإرهاب، شن حرب نفسية، الشائعات، نشر المخدرات، نشر الفوضى الإدارية، نشر الفساد».

وأضاف أن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس متعددة ومتنوعة، أبرزها الحرب النفسية، التي تشمل مجموعة من الخطط:

- قصيرة المدى.

- متوسطة المدى.

- طويلة المدى.

وأشار إلى أن الكتائب الإلكترونية عبارة عن مجموعة من الحسابات الوهمية تُدار من قبل عدد من الأشخاص للتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر هاشتاجات تعمل على ما يسمى بالتريند، معتمدة على نشر أخبار ومعلومات مضللة.

وأردف: «الكتائب الإلكترونية تعمل على نشر معلومات حول موضوع معين مثل محمد صلاح أو طرق التخسيس، ووسط البوستات التي تنشرها حول الموضوع الرئيسي، تضع بوست مضلل أو معلومة غير صحيحة».