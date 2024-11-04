الرياضة - 10:19 - لـ «الأعزب - المتزوجين - الأرامل - المطلقات».. الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.. يتساءل الكثير من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 (سكن لكل المصريين 5)، لتقديمها عند فتح باب الحجز لمنخفضي ومحدودي ومتوسطي الدخل، في الطرح المقرر له خلال شهري فبراير وديسمبر 2024.

وتقدم كلمتك لمتابعيها الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، اللازمة للتقديم عند فتح الحجز، وجاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة للأعزب

1- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

2- إيصال مرافق حديث (مياه - غاز - كهرباء).

3- مفردات مرتب.

4- برنت تأمينات.

5- كراسة الشروط وإيصال شراء كراسة الشروط.

6- إيصال دفع مقدم جدية الحجز.

الأوراق المطلوبة للمتزوجين

1- صورة بطاقة الرقمي القومي للزوج والزوجة (سارية).

2- قسيمة الزواج كمبيوتر.

3- شهادة ميلاد الأولاد كمبيوتر.

4- قيد عائلي مميكن.

5- إيصال مرافق حديث (مياه - غاز - كهرباء).

6- عقد إيجار.

7- مفرادات مرتب للزوج والزوجة إن كانت تعمل.

8- برنت تأمينات للزوج والزوجة.

9- كراسة الشروط وإيصال شراء كراسة الشروط.

10- إيصال دفع مقدم جدية الحجز.

الأوراق المطلوبة للأرامل

1- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

2- شهادة وفاة كمبيوتر.

3- شهادة ميلاد الأبناء كمبيوتر.

4- إيصال مرافق حديث (مياه - غاز - كهرباء).

5- عقد إيجار.

6- مفردات مرتب.

7- برنت تأمينات.

8- كراسة الشروط وإيصال شراء كراسة الشروط.

9- إيصال دفع مقدم جدية الحجز.

الأوراق المطلوبة للمطلقات

1- صورة بطاقه سارية.

2- قسيمة الطلاق.

3- شهادة ميلاد الأولاد كمبيوتر.

4- إيصال مرافق حديث (مياه - غاز - كهرباء).

5- عقد إيجار.

6- مفردات مرتب.

7- برنت تأمينات.

8- صورة من مستند النفقة.

9- كراسة الشروط وإيصال شراء كراسة الشروط.

10- إيصال دفع مقدم جدية الحجز.

مواعيد طرح كراسات الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي

- ابتداء من يوم 18 نوفمبر 2024 وحتى يوم 25 نوفمبر 2024، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

- ابتداء من 26 نوفمبر 2024 وحتي يوم 24 ديسمبر 2024، لكافة المتقدمين.

جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

- جدية الحجز 20 ألف جنيه للمحافظات.

- جدية الحجز 30 ألف جنيه للمدن الجديدة.