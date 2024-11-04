نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يهبط خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يهبط خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يهبط خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - سعر الذهب .. انخفض سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، وسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات 3795 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب خلال التعاملات المسائية نحو 3815 جنيها، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو دولار.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4360 جنيه 4337.25 جنيه
عيار 22 3996.75 جنيها 3975.75 جنيه
عيار 21 3815 جنيها 3795 جنيها
عيار 18 3270 جنيه 3252.75 جنيه
عيار 14 2543.25 جنيه 2530 جنيه
عيار 12 2180 جنيه 2168.5 جنيه
عيار 9 1635 جنيه 1626.5 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات إلى مستوى 4360 للبيع، 4337.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

هبط سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3996.75 للبيع، 3975.75 للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سيطر الهبوط على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3815 للبيع، 3795 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الانخفاض على سعر الذهب عيار 18 في ختام التعاملات ليسجل 3270 للبيع، 3252.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

نقص سعر الذهب عيار 14 في نهاية التعاملات إلى مستوى 2543.25 للبيع، 2530 للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

دنا سعر الذهب عيار 12 في ختام التعاملات من مستوى 2180 للبيع، 2168.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الختامية نحو 1635 للبيع، 1626.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، نحو 30520 للبيع، 30360 للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات الإثنين 4 نوفمبر 2024

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

تراجع سعر الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق