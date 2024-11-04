الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يهبط خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - سعر الذهب .. انخفض سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، وسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات 3795 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب خلال التعاملات المسائية نحو 3815 جنيها، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4360 جنيه 4337.25 جنيه عيار 22 3996.75 جنيها 3975.75 جنيه عيار 21 3815 جنيها 3795 جنيها عيار 18 3270 جنيه 3252.75 جنيه عيار 14 2543.25 جنيه 2530 جنيه عيار 12 2180 جنيه 2168.5 جنيه عيار 9 1635 جنيه 1626.5 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات إلى مستوى 4360 للبيع، 4337.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

هبط سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3996.75 للبيع، 3975.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سيطر الهبوط على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3815 للبيع، 3795 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الانخفاض على سعر الذهب عيار 18 في ختام التعاملات ليسجل 3270 للبيع، 3252.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

نقص سعر الذهب عيار 14 في نهاية التعاملات إلى مستوى 2543.25 للبيع، 2530 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

دنا سعر الذهب عيار 12 في ختام التعاملات من مستوى 2180 للبيع، 2168.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الختامية نحو 1635 للبيع، 1626.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، نحو 30520 للبيع، 30360 للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.