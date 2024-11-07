استبعاد الجزيري وضم المثلوثي، قائمة منتخب تونس لتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:47 مساءً - تصفيات كأس الأمم الإفريقية، أعلن قيس اليعقوبي، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة اللاعبين للمواجهتين ضد كل من مدغشقر وغامبيا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب تونس يوم 14 نوفمبر الجاري بملعب مدينة Loftus Versfeld بمدينة بريتوريا ضد مدغشقر و18 نوفمبر بملعب حمادي العقربي برادس ضد جامبيا.

وشهدت قائمة نسور قرطاج ضم لاعب الزمالك حمزة المثلوثي بينما تم استبعاد سيف الدين الجزيري.

وضمت قائمة تونس كلا من:

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