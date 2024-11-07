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الرياضة - 12:36 - موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025.. «الأسعار والشروط» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:36 - موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025.. «الأسعار والشروط» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:36 - موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025.. «الأسعار والشروط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - عمرة شهر رجب 2025.. كشفت غرفة شركات السياحة عن موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025، بالإضافة إلى أسعار البرامج وضوابط وشروط التقديم لـ عمرة رجب 1446 هـ.

عمرة شهر رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة شهر رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025

تفاصيل عمرة شهر رجب 2025

يبدأ شهر رجب 2025 وفقاً لـ الحسابات الفلكية يوم 1 يناير 2025 المقبل، ولذلك من المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل لـ أداء مناسك عمرة رجب 1446 هـ خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمرة شهر رجب 2025

موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025

وأعلنت غرف شركات السياحة أنها لم تبدأ حتى الآن في الترويج لرحلات عمرة شهر رجب، وتسوق شركات السياحة خلال الأيام الحالية لرحلات العمرة، التي ستنطلق خلال شهر نوفمبر حتى النصف الأول من شهر ديسمبر.

وأكدت الغرف السياحية أن موعد التقديم الرسمي لـ عمرة شهر رجب 2025، من المقرر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2024 المقبل.

موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025

أسعار عمرة شهر رجب 2025

وأضافت الغرف السياحية أنه يجرى الآن دراسة وتحديد سعر عمرة رجب 2025، ويتم الإعلان عن الأسعار رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

سعر رحلات العمرة البرية خلال شهر أكتوبر

- سعر رحلات العمرة البرية خلال شهر أكتوبر الجاري للمستوى الاقتصادي، يبدأ من 26 ألف جنيه.

- سعر رحلات العمرة الطيران خلال شهر نوفمبر للمستوى الاقتصادي، يبدأ من 35 ألف جنيه.

عمرة شهر رجب 2025

ضوابط عمرة شهر رجب 2025

- الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة بمصر والسعودية.

- جواز سفر المعتمرين يتشرط أن يكون صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.

- الالتزام بالتعليمات فيما يخص التحويلات البنكية لبرامج العمرة.

- تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بموسم العمرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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