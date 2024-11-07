حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الممتاز، طلائع الجيش يتقدم علي غزل المحلة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الممتاز، طلائع الجيش يتقدم علي غزل المحلة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، طلائع الجيش يتقدم علي غزل المحلة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - الدوري المصري، تقدم فريق طلائع الجيش، علي نظيره غزل المحلة بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف طلائع الجيش في شباك غزل المحلة، اللاعب عماد فتحي في الدقيقة 14.

 

تشكيل طلائع الجيش أمام غزل المحلة

 

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره غزل المحلة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله كماتشو- خالد سطوحي - أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

تشكيل غزل المحلة ضد طلائع الجيش

وعلى الجانب الآخر، أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه، الذي ضم:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد حكم - محمد جابر.

خط الوسط: محمد عصام - عبده يحيى - محمد أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: موري توريه - محمد بن حمودة - محمد حمدي زكي.

 

الدوري المصري، تشكيل طلائع الجيش لمباراة غزل المحلة

اليوم، طلائع الجيش يحل ضيفًا على غزل المحلة بالدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق