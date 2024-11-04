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الرياضة - 05:39 - ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:39 - ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:39 - ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، بختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، ليواصل الارتفاع الذي يشهده منذ صباح اليوم، فارتفع سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3795 جنيها للبيع، و 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4337.25 جنيه 4314.25 جنيه
عيار 22 3975.75 جنيه 3954.75 جنيه
عيار 21 3795 جنيها 3775 جنيها
عيار 18 3252.75 جنيه 3235.75 جنيه
عيار 14 2530 جنيها 2516.75 جنيه
عيار 12 2168.5 جنيه 2157.25 جنيه

سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4337.25 جنيه للبيع، و 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3975.75 جنيه للبيع، و 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3795 جنيها للبيع، و 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الزيادة عند 3252.75 جنيه للبيع، و 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي مساء اليوم عند 2530 جنيها للبيع، و 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2168.5 جنيه للبيع، و 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1626.5 جنيه للبيع، و 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم ليسجل 30360 جنيها للبيع، و 30200 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2744.03 دولار للبيع، و 2743.76 دولارا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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