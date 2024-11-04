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الرياضة - 05:22 - «رشاد العليمي».. نشكر مصر على الجهود التي تقوم بها لدعم دولة اليمن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:22 - «رشاد العليمي».. نشكر مصر على الجهود التي تقوم بها لدعم دولة اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:22 - «رشاد العليمي».. نشكر مصر على الجهود التي تقوم بها لدعم دولة اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - ألقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، كلمة في افتتاح المنتدى الحضري العالمي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدي الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي يقود نهضة عمرانية غير مسبوقة في مصر.

وأضاف رشاد محمد العليمي، أن أكثر من 650 مليار دولار خسائر اليمن جراء الحرب الدائرة.

وتابع: نشكر مصر ودول تحالف دعم الشرعية على الجهود التي يقومون بها لدعم دولة اليمن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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