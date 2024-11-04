الرياضة - 05:22 - «رشاد العليمي».. نشكر مصر على الجهود التي تقوم بها لدعم دولة اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - ألقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، كلمة في افتتاح المنتدى الحضري العالمي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدي الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي يقود نهضة عمرانية غير مسبوقة في مصر.

وأضاف رشاد محمد العليمي، أن أكثر من 650 مليار دولار خسائر اليمن جراء الحرب الدائرة.

وتابع: نشكر مصر ودول تحالف دعم الشرعية على الجهود التي يقومون بها لدعم دولة اليمن.