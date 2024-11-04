الرياضة - 05:22 - «العليمي»: الرئيس السيسي يقود نهضة عمرانية غير مسبوقة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقدّم له خالص الشكر على استقبال مصر للمنتدى الحضري العالمي.

كما قدّم الشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وللأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وأكد الرئيس اليمني أن الرئيس السيسي يقود نهضة عمرانية غير مسبوقة في مصر

وأشار رشاد العليمي إلى أن اليمن تهدف إلى إعمار مدنها من جديد من خلال الاستعانة بالعقول المصرية الفذّة.

المنتدى الحضري العالمي

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة.

وتعتبر مصر أول دولة تستضيف المنتدى الحضري العالمي في أفريقيا منذ 20 عاما تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتشارك وفود أممية ودولية رفيعة المستوى في المنتدى الحضري العالمي، لتوجيه أنظار العالم تجاه مصر والتجربة التنموية الحديثة.

وتستقبل القاهرة آلاف الوفود المشاركة من ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وحشد المجتمع الدولي للتركيز على الدور المهم الذي تلعبه الجهود المحلية في معالجة التحديات العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.

ويركز المنتدى الحضري العالمي على توطين أهداف التنمية المستدامة، المتثلة في:

- معالجة أزمة الإسكان العالمية.

- ارتفاع تكاليف المعيشة.

- حالات الطوارئ المناخية.