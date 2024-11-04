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الرياضة - 05:01 - الرئيس الفلسطيني يشارك فى افتتاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:01 - الرئيس الفلسطيني يشارك فى افتتاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - الرئيس الفلسطيني يشارك فى افتتاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:01 مساءً - يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة.

وتنطلق في القاهرة أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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