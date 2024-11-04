الرياضة - 09:10 - حالة الطقس اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.. الأرصاد تحذر من استمرار الأمطار الرعدية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، لافتة إلى استمرار الأجواء الباردة، مع سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الآن

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة تحت تأثير الخلايا الرعدية يصاحبها سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على أغلب المناطق.

وتوقعت الأرصاد، أن تمتد السحب الممطرة على المناطق الداخلية ولكن تكون شدتها أقل حدة، أما القاهره الكبرى على موعد مع سقوط أمطار خفيفة مع تقدم الوقت.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الطقس اليوم

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، أو أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة العظمى 26، الصغرى 18.

العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 17.

6 أكتوبر العظمى 27، الصغرى 17.

بنها العظمى 26، الصغرى 18.

دمنهور العظمى 25، الصغرى 18.

وادى النطرون العظمى 26، الصغرى 17.

كفر الشيخ العظمى 25، الصغرى 18.

المنصورة العظمى 26، الصغرى 18.

الزقازيق العظمى 26، الصغرى 18.

شبين الكوم العظمى 25، الصغرى 17.

طنطا العظمى 25، الصغرى 17.

دمياط العظمى 25، الصغرى 19.

بورسعيد العظمى 25، الصغرى 19.

الاسماعلية العظمى 27، الصغرى 17.

السويس العظمى 26، الصغرى 16.

العريش العظمى 26، الصغرى 15.

رفح العظمى 25، الصغرى 14.

رأس سدر العظمى 26، الصغرى 16.

نِخِل العظمى 24، الصغرى 09.

كاترين العظمى 19، الصغرى 07.

الطور العظمى 28، الصغرى 17.

طابا العظمى 24، الصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 29، الصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 25، الصغرى 16.

العلمين العظمى 24، الصغرى 15.

مطروح العظمى 24، الصغرى 16.

السلوم العظمى 23، الصغرى 14.

سيوة العظمى 24، الصغرى 14.

رأس غارب العظمى 30، الصغرى 21.

الغردقة العظمى 30، الصغرى 20.

سفاجا العظمى 29، الصغرى 20.

مرسى علم العظمى 30، الصغرى 22.

شلاتين العظمى 30، الصغرى 22.

حلايب العظمى 27، الصغرى 23.

أبو رماد العظمى 28، الصغرى 20.

رأس حدربة العظمى 27، الصغرى 23.

الفيوم العظمى 27، الصغرى 14.

بني سويف العظمى 27، الصغرى 13.

المنيا العظمى 27، الصغرى 14.

أسيوط العظمى 26، الصغرى 13.

سوهاج العظمى 28، الصغرى 15.

قنا العظمى 29، الصغرى 16.

الأقصر العظمى 28، الصغرى 16.

أسوان العظمى 29، الصغرى 17.

الوادي الجديد العظمى 29، الصغرى 12.

أبوسمبل العظمى 29، الصغرى 16.