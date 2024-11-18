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ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

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ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:46 مساءً - دوري المحترفين، اختتمت اليوم الاثنين مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني أ  “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

 

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الثامنة 


1- وادي دجلة برصيد 17 نقطة
2- المقاولون العرب برصيد 17 نقطة

3- كهرباء الإسماعيلية برصيد 15 نقطة

4- وي برصيد 15 نقطة

5- أبوقير للأسمدة برصيد 14 نقطة

6- أسوان برصيد 13 نقطة

7- الترسانة برصيد 13 نقطة

8- القناة برصيد 12 نقطة

9- بروكسي برصيد 12 نقطة

10- بترول أسيوط برصيد 10 نقاط

11- سبورتنج برصيد 9 نقاط

12- منتخب السويس برصيد 9 نقاط

13- ديروط برصيد 8 نقاط

14- السكة الحديد برصيد 8 نقاط

15- راية برصيد 8 نقاط

16- الداخلية برصيد 8 نقاط

17- بلدية المحلة برصيد 7 نقاط

18- لافيينا برصيد 7 نقاط

19- طنطا برصيد 6 نقاط

20- المنصورة برصيد نقطتين

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نتائج مباريات الاثنين في الجولة الثامنة من دوري المحترفين 


أبو قير للأسمدة ضد كهرباء الإسماعيلية 1-4

أسوان ضد بترول أسيوط 2-0  

ديروط ضد بلدية المحلة 0-0   

لافيينا ضد الترسانة 1-3  

وادي دجلة ضد الداخلية 2ـ0

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نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الثامنة من دوري المحترفين 

وكانت مواجهات الجولة افتتحت أمس الأحد بـ5 مباريات وانتهت بالنتائج التالية:

المقاولون العرب ضد منتخب السويس 1-0

طنطا ضد القناة 0-0  

المنصورة ضد وي  0-3

بروكسي ضد السكة الحديد مودرن  2-1

راية ضد سبورتنج 1-0


نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين


لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1

أبو قير والمنصورة  3-0

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1

الترسانة والسويس 1ـ0

 

نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0  

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج (مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 1-1

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1

بروكسي ضد بترول أسيوط  2-2  

القناة ضد ديروط  1-0

الترسانة ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0

نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين 

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

منتخب السويس ضد سبورتنج  0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة  0-1.

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

نتائج الجولة الخامسة في دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد بروكسي  1-1

بترول أسيوط ضد المقاولون  2-0

الداخلية ضد أسوان  0-0

سبورتنج ضد ديروط  1-3

الترسانة ضد راية  2-0

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد مودرن ضد طنطا  1-0

المنصورة ضد القناة  2-2  

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة  1-1

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 0-0

 

نتائج الجولة السادسة في دوري المحترفين

 لافيينا ضد السكة الحديد  1-1

طنطا ضد كهرباء الإسماعيلية  1-1

بروكسي ضد أبوقير للأسمدة  0ـ4

وادي دجلة ضد الترسانة 3-0

بلدية المحلة ضد المقاولون العرب 0-0

أسوان ضد سبورتنج 1-1

الداخلية ضد المنصورة 0-0

ديروط ضد المصرية للاتصالات 1-2  

منتخب السويس ضد بترول أسيوط 2-2  

راية ضد القناة 3-0

نتائج مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين

وادي دجلة ضد القناة 0-1

المقاولون العرب ضد بروكسي  1-0

أسوان ضد وي  0-1

بلدية المحلة ضد منتخب السويس  1-2

بترول أسيوط ضد ديروط 1-0

كهرباء الإسماعيلية ضد لافيينا 2-0

السكة الحديد مودرن ضد أبو قير للأسمدة  1-2

سبورتنج ضد المنصورة 1-0

الداخلية ضد راية 1-0

الترسانة ضد طنطا 0ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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