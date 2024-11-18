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الرياضة - 10:31 - إسرائيل تدفع بـ 6 فرق إطفاء لإخماد حريق في خط كهرباء شرقي تل أبيب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:31 - إسرائيل تدفع بـ 6 فرق إطفاء لإخماد حريق في خط كهرباء شرقي تل أبيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - إسرائيل تدفع بـ 6 فرق إطفاء لإخماد حريق في خط كهرباء شرقي تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية، إن 6 فرق إطفاء تحاول إخماد حريق اندلع في خط كهرباء جهد عالي تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ شرقي مدينة تل أبيب المحتلة نتيجة لقصف صاروخي قادم من لبنان.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنها تلقت تقارير عن سقوط حطام صاروخي في منطقة تل أبيب، مما تسبب في أضرار بالممتلكات وإصابة العديد من المدنيين.

وأوضحت أنها تعمل في الموقع على تأمين مناطق التأثير، مشددة على تجنب هذه المناطق من قبل المواطنين واتباع تعليمات الضباط لضمان السلامة.

بدورها أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه يتعامل مع إصابات عدة في رامات غان في تل أبيب بعد قصف لحزب الله. كما أعلنت نجمة داود الحمراء، أن امرأة في الخمسينيات من عمرها في حالة خطيرة بعد سقوطها في مدينة رمات جان.

واندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدلى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات قررت إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب بعد قصف لحزب الله على المدينة، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التيار الكهربائي انقطع في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى بعد قصف لحزب الله.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت في حيفا للاشتباه في تسلل مسيرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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