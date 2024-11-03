الرياضة - 09:01 - هاريس: نحن أمام مسؤولية كبيرة لكي تعيش الولايات المتحدة في أمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:01 مساءً - أكدت كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، مساء اليوم الأحد، أنها ستتغلب على الفوضى والانقسامات داخل الولايات المتحدة، قائلة: «نحن أمام مسؤولية كبيرة لكي تعيش الولايات المتحدة في أمان».

وأضافت هاريس، في كلمة لها: «الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستقرر مصير بلادنا، فالبلاد واجهت العديد من التحديات وسيتم العمل من أجل الأجيال القادمة».

وأشارت إلى ضرورة التكاتف من أجل تحقيق مبادئ تقدم الولايات المتحدة بدلا من الانشغال بالانقسامات.

كامالا هاريس

- وُلدت في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، عام 1964، لأبوين مهاجرَين، من أمٍّ هندية وأبٍ جامايكي.

- نشأت هاريس بشكل أساسي في كنف والدتها الهندوسية العازبة، شيامالا غوبالان هاريس.

- التحقت بكلية في الولايات المتحدة، وأمضت أربع سنوات في جامعة هَوارد.

- أصبحت المدعي العام الأعلى لـ سان فرانسيسكو في عام 2003.

- انتُخبت كأول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدعٍ عام لولاية كاليفورنيا.

- انتُخبت في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا عام 2017.

- أطلقت هاريس حملة ترشحها لمنصب الرئيس في بداية عام 2019، وقوبل عرضُها في عام 2020 بحماس أوَّليّ، ولكنها لم تنجح.

موعد إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وسيتم الإعلان عن الفائز في ليلة الانتخابات، وربما يستغرق الأمر بضعة أيام كما حدث في عام 2020، ويؤدي الرئيس الأمريكي اليمين الدستورية رسميًّا لتولي منصبه في يناير 2025 في حفل يُعرف باسم حفل التنصيب، يُقام على درجات مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.