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الرياضة - 04:15 - مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:15 - مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبت الموافق 2 من نوفمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة برايتون، وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 22 نقطة، من 9 مباريات خاضها «الريدز» في «البريميرليج» حتى الآن، بواقع 7 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة لرفقاء محمد صلاح.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، ضيفًا على ليفربول، وهو في جعبته 16 نقطة يحتل بهم المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من 9 مباريات خاضها في «البريميرليج» حتى الآن، بواقع 4 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وحددت رابطة «البريميرليج»، مساء اليوم السبت، الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة ليفربول ضد برايتون، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون، في الدوري الإنجليزي، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أنفيلد» معقل الريدز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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