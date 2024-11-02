تساقط الثلج، ملعب الجوف بالسعودية يكتسي باللون الأبيض (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر منصة “اكس” فيديو وصور لملعب الجوف بالسعودية خلال تساقط الأمطار والثلوج ليتحول الملعب للون الأبيض.

يذكر أن ملعب الجوف يستضيف بعض مباريات الدرجة الثالثة من الدوري السعودي .





جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال



1- الهلال 25 نقطة

2- الاتحاد 24 نقطة

3- النصر 19 نقطة

4- الشباب 18 نقطة

5- الرياض 14 نقطة

6- القادسية 13 نقطة

7- الخليج 13 نقطة

8- الرائد 11 نقطة

9- الأهلي 11 نقطة

10- التعاون 11 نقطة

11- الاتفاق 11 نقاط

12- العروبة 10 نقاط

13- الأخدود 8 نقاط

14- ضمك 8 نقاط

15- الخلود 6 نقاط

16- الفيحاء 6 نقاط

17- الوحدة 6 نقاط

18- الفتح 4 نقاط

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