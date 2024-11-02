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تساقط الثلج، ملعب الجوف بالسعودية يكتسي باللون الأبيض (فيديو) - أخبار كلمتك

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تساقط الثلج، ملعب الجوف بالسعودية يكتسي باللون الأبيض (فيديو) - أخبار كلمتك

تساقط الثلج، ملعب الجوف بالسعودية يكتسي باللون الأبيض (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر منصة “اكس” فيديو وصور لملعب الجوف بالسعودية خلال تساقط الأمطار والثلوج ليتحول الملعب للون الأبيض.

يذكر أن ملعب الجوف يستضيف بعض مباريات الدرجة الثالثة من الدوري السعودي .

 

 

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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال


1- الهلال 25 نقطة

2- الاتحاد 24 نقطة 
3- النصر 19 نقطة

4- الشباب 18 نقطة

5- الرياض 14 نقطة

6- القادسية 13 نقطة

7- الخليج 13 نقطة

8- الرائد 11 نقطة

9- الأهلي 11 نقطة

10- التعاون 11 نقطة

11- الاتفاق 11 نقاط

12- العروبة 10 نقاط

13- الأخدود 8 نقاط

14- ضمك 8 نقاط

15- الخلود 6 نقاط

16- الفيحاء 6 نقاط

17- الوحدة 6 نقاط

18- الفتح 4 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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