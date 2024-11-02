شيكابالا يعود للزمالك أمام سموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 03:12 مساءً - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض في مباراة سموحة.

وكان اللاعب غاب بالأمس عن لقاء الزمالك والبنك الأهلي ولكنه الجهاز الفني استقر علي عودة اللاعب لمباراة سموحة المقبلة.

ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الجلسة من أجل مناقشة اللاعب لتمديد تعاقده مع الزمالك وتفعيل بند شرائه من ناديه الفرنسي بعد تألقه مع الزمالك.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج تدريبي مكثف للثنائي دونجا ومصطفى شلبي لاعبا الفريق.

ويرغب جوميز في تجهيز الثنائي لمباراة الفريق المقبلة أمام سموحة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة في بطولة الدوري.

وتعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك اجتماعًا اليوم السبت بمقر القلعة البيضاء بحضور جميع أعضائها لمناقشة عددًا من الأمور المهمة الخاصة بالفريق.

ومن المنتظر أن يناقش مسئولي اللجنة طلبات جوميز بالتعاقد مع أوفي ايجاريا ومقدمات عقود اللاعبين في الموسم الجديد.

ويخضع الثنائي أحمد مصطفى زيزو وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت لاشعة من أجل الاطمئنان على إصابتهما التي تعرضا في لقاء البنك الأهلي بالأمس.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الأحد، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما بالامس في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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