الرياضة - 11:55 - شبانة: مواجهة الأهلي والعين صعبة.. وهذا سبب عقاب كهربا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:55 مساءً - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مواجهة الأهلي ضد العين الإماراتي ستكون صعبة للغاية نظرًا لما يضمه المنافس من لاعبين أجانب وكونه بطلًا لقارة آسيا، بالإضافة إلى أنها تعتبر بطولة أيضا ويريد استكمال مسيرته في كأس الانتركونتينتال، وسيواجه الفائز من الأمريكتين.

وقال شبانة عبر برنامجه «بوكس تو بوكس»: «مواجهة الأهلي والعين ستكون صعبة، وستكون أول كأس في التاريخ لثلاث قارات، وأول بطل سيخلد في التاريخ وسينال جائزة مالية كبيرة، وسيتأهل لنصف نهائي الإنتركونتينتال».

وأضاف: «الأهلي يستدعى روح التاريخ والمكانة والجمهور والكؤوس قبل مواجهة العين، ومحمود كهربا لم يكن موقوفًا واللاعب تم تغريمه وترحيله، والأهلي لديه أزمة في الهجوم، وسام أبوعلي لم يكن جاهزًا وتاو الذي شارك بدلا منه ليس مركزه، ولذلك الحل الأفضل كان وجود كهربا، بل أن البعض ذكر احتمالات وجوده أساسيا في اللقاء».

واختتم: «كهربا يجيد اللعب أمام الفرق العربية، ودفاع العين أضعف خطوطه مؤخرًا حسب ما شاهدنا في لقاء الهلال السعودي، وحظ كهربا أن هناك أزمة مهاجمين، وكولر نشر صورته معه للتأكيد على اغلاق الازمة، تم اتخاذ قرار انضباطي لاعادة الاتزان لأي فريق».