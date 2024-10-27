الرياضة - 11:55 - مساعد فايلر: الأهلي سيتخطى العين.. وأنتظر صدامه أمام ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:55 مساءً - تحدث السويسري ديفيد سيزا مدرب الأهلي السابق الذي تواجد في جهاز رينيه فايلر، عن توقعاته لمباراة المارد الأحمر ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال ديفيد سيزا في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: «أولاً وقبل كل شيء أريد أن أهنئ نفسي وجميع لاعبي الأهلي وجميع المشجعين والموظفين ومدرب الفريق مارسيل كولر بعد الفوز ضد الزمالك في كأس السوبر المصري، الفريق استحق حصد هذا اللقب».

وأضاف: «الأهلي فريق قوي جدا والآن سنراه ضد العين الإماراتي، أعتقد أن المارد الأحمر ربما يكون أقوى من العين في هذه اللحظة لأنه يمتلك فريق قوي جدا، فهم مركزون جدا ولديهم أيضا الكثير من الخبرة للعب مثل هذه المباريات المهمة».

وأردف: «من وجهة نظري في هذه اللحظة بالنسبة لي ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم حاليًا رغم الخسارة ضد برشلونة في الكلاسيكو، لكن هو من سيفوز باللقب، لكنني أعتقد أيضا أنه سيكون من الرائع أن يلعب الأهلي ضد هذا الفريق الكبير».

واختتم حديثه قائلًا: «كان من المهم فوز على الزمالك في النهائي بعد خسارة السوبر الإفريقي والآن ضد العين سيكون هذا تحديا رائعا ومن وجهة نظري النادي الأهلي يعشق هذه التحديات دائمًا، أتمنى لهم كل التوفيق، حظا سعيدا في هذه المباراة المهمة للغاية».