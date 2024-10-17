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الرياضة - 11:53 - جوميز يرفض مقترح الجهاز المعاون بشأن ناصر منسي قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:53 - جوميز يرفض مقترح الجهاز المعاون بشأن ناصر منسي قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:53 - جوميز يرفض مقترح الجهاز المعاون بشأن ناصر منسي قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 مساءً - قال الإعلامى خالد الغندور، إن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك رفض مقترح جهازه المعاون بمشاركة ناصر منسي أساسيا في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد القبل بالسوبر المصري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على الدفع بسيف الدين الجزيري في هجوم الفريق الأبيض أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل".

وتابع:"ورفض جوميز مقترح الجهاز المعاون بالدفع بناصر منسي أساسيا في مباراة بيراميدز إيمانا منه بأهمية تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء كونه ورقة رابحة لتكرار سيناريو السوبر الأفريقي أمام الأهلي".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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