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سينر يقهر ديوكوفيتش بعد أيام من حصد بطولة شنغهاي المفتوحة - أخبار كلمتك

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سينر يقهر ديوكوفيتش بعد أيام من حصد بطولة شنغهاي المفتوحة - أخبار كلمتك

سينر يقهر ديوكوفيتش بعد أيام من حصد بطولة شنغهاي المفتوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - واصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًّا، مسلسل تفوقه على النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش بعد أن تغلب عليه اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة الملوك الستة الاستعراضية بموسم الرياض، التي تقام على الملاعب الصلبة، بمجموعتين لواحدة.

وبعد ساعتين ونصف تقريبًا من المنافسة، استطاع صاحب الـ23 عامًا حسم الأمور لصالحه بعد أن حسم المجموعة الأولى بتفوق واضح 6-2.

بينما حسم ديوكوفيتش المجموعة الثانية من خلال شوط كسر التعادل "التاي بريك" بنتيجة 7-6 (7-0).

أما المجموعة الثالثة، فدانت فيها الأفضلية للمصنف الأول عالميًّا بنتيجة 6-4، ليحجز بطاقة النهائي الأولى.

وواصل سينر بهذه النتيجة مسلسل تفوقه على نولي للمباراة الرابعة على التوالي، والتي كان آخرها منذ أيام قليلة في نهائي بطولة شنغهاي المفتوحة للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، عندما تغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 (7-4) و6-3.

وسينتظر سينر في النهائي المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الإسبانيين الأسطورة رافائيل نادال، وكارلوس ألكاراز.

وستكون هذه المواجهة هي الرابعة بين اللاعبين، حيث يتفوق رافا بمواجهتين، مقابل واحدة لصاحب الـ21 عامًا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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