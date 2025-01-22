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الأوقاف تطلق برنامجًا دعويا جديدًا من مسجد مصر عبر منصاتها الإلكترونية - أخبار كلمتك

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الأوقاف تطلق برنامجًا دعويا جديدًا من مسجد مصر عبر منصاتها الإلكترونية - أخبار كلمتك

الأوقاف تطلق برنامجًا دعويا جديدًا من مسجد مصر عبر منصاتها الإلكترونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:54 مساءً - أطلقت وزارة الأوقاف برنامجًا دعويًّا جديدًا عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك من مسجد مصر الكبير عقب ضمه دعويًّا وعلميًّا للوزارة. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة لتعزيز التوعية الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

 الأوقاف تطلق برنامجًا دعويًّا جديدًا من مسجد مصر على منصاتها الإلكترونية

عملت وزارة الأوقاف على إعداد رسائل دعوية متنوعة ضمن هذا البرنامج، مستهدفة الجمهور بمختلف فئاته، تتناول الرسائل قضايا تهم المجتمع، مثل تعزيز القيم الأخلاقية، ودعم التماسك الأسري، ومواجهة الفكر المتطرف، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل فكريًّا وروحيًّا.

وكان  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد وجه بضرورة الاستفادة القصوى من مسجد مصر بوصفه صرحًا دعويًّا وعلميًّا متميزًا، وأكد الوزير أهمية إطلاق برامج دعوية متكاملة من هذا المسجد لتعزيز دوره بوصفه مركز إشعاع فكري وديني.  

وتعتزم وزارة الأوقاف إطلاق العديد من البرامج الأخرى من مسجد مصر، تشمل برامج تدريبية للأئمة والدعاة، وندوات علمية، وفعاليات ثقافية، تسعى هذه المبادرات لتحقيق التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع وإبراز الصورة الحضارية للإسلام.  

 

جهود وزارة الأوقاف لتطوير المنظومة الدعوية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها لتطوير المنظومة الدعوية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعمل الوزارة على تعزيز حضورها الإلكتروني وتقديم محتوى متميز يواكب تطلعات المواطنين، ويؤكد رسالة الإسلام السمحة في كل الجوانب الحياتية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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