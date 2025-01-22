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تداول 46 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 46 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 46 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:55 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة حيث  تم تداول 46000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1197 شاحنة و135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 655 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 542 شاحنة و20 سيارة. 

وتصدير 29 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي  Alcudia Express، FUTURE ID وKALI KARDIU بينما تغادر ثلاث سفن وهي دليلة، امل وELENA  ، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهي  الحرية، أمل، بوسيدون اكسبريس وسينا وغادرت السفينة  APK LEG END علي متنها 29000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا  كما غادرت السفينة Alcudia Express، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان، آور وآيلة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2045 راكب بموانيها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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