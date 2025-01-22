قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:58 مساءً - كرة اليد، يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة قوية اليوم الأربعاء، أمام منتخب أيسلندا في الجولة الأولى من الدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

تاريخ مواجهات مصر وأيسلندا في بطولات العالم

والتقى منتخبنا الوطني في 4 مناسبات سابقة مع منتخب أيسلندا في بطولات العالم لكرة اليد، جاءت نتائجها كالتالي:

مونديال 1964 – تشيكوسلوفاكيا

مصر (8) – (16) أيسلندا | دور المجموعات

مونديال 1997 – اليابان

مصر (20) – (23) أيسلندا | مباراة المركز الخامس

مونديال 2001 – فرنسا

مصر (24) – (22) أيسلندا | دور المجموعات

مونديال 2015 – قطر

مصر (25) – (28) أيسلندا | دور المجموعات



منتخب مصر يواجه أيسلندا بالزي الأحمر

ويرتدي المنتخب الوطني كرة اليد الزي الأحمر فى مواجهة نظيره الأيسلندي اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم,

قائمة منتخب مصر أمام أيسلندا

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، استبعاد كل من أحمد هشام دودو “المصاب” وبلال مسعود من قائمة الفراعنة لمواجهة أيسلندا الليلة.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من،

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق

موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب أيسلندا في الـ9:30 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والـ10:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأيسلندا اليوم في كأس العالم لكرة اليد

وتذاع مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد على القنوات التالية:

- قناة أون تايم سبورت

- قناة الكويت الرياضية

- قناة الكأس القطرية 4

- كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال البث المباشر عبر شبكة الإنترنت.

تركيز في معسكر الفراعنة قبل مباراة أيسلندا

وتسود حالة كبيرة من التركيز لدى الجميع في ظل السعي إلى مواصلة النتائج المميزة بالبطولة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية بالدور التمهيدي للمسابقة على حساب كلا من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

وحرص الإسباني باستور مدرب منتخب اليد على عقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب آيسلندا، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الرئيسي من بطولة العالم موعدها كالتالي:

الأربعاء 22 يناير | مصر × أيسلندا - 9:30 مساء

الجمعة 24 يناير | مصر × سلوفينيا - 7 مساء

الأحد 26 يناير | مصر × كاب فيردي - 7 مساء

وتأهل الفراعنة بقيادة المدرب الإسباني خوان باستور إلى الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط بعد فوزه بمرحلة المجموعات على حساب كرواتيا والأرجنتين.

جدول مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

وتقام اليوم عدد من المواجهات القوية في بطولة العالم لكرة اليد موعدها كالتالي:

البرازيل × تشيلي - الساعة 4:30 عصرًا.

سلوفينيا × الأرجنتين - الساعة 4:30 عصرًا.

السويد × البرتغال - الساعة 7:00 مساءً.

الرأس الأخضر × كرواتيا - الساعة 7:00 مساءً.

النرويج × إسبانيا - الساعة 9:30 مساءً.

مصر × أيسلندا - الساعة 9:30 مساءً.

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