‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:01 مساءً - أعلنت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، تفاصيل البرنامج الثقافي العماني المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، إذ تحل عمان ضيف شرف الدورة خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

سلطنة عمان ضيف شرف معرض الكتاب 2025

ويتضمن برنامج سلطنة عمان ما يزيد على 20 فعالية ثقافية وفنية متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، بمشاركة كتاب ومبدعين من مصر وعمان، بينهم الدكتور صابر عرب وزير الثقافة المصري الأسبق، والكاتب العماني زهران القاسمي الحاصل على جائزة البوكر للرواية العربية عام 2023، وآخرين.

ومن بين موضوعات الندوات، العلاقات المصرية العمانية، التراث العماني، واقع صناعة النشر في عمان، والشعر العماني وغيرها من الموضوعات.

معرض الكتاب 2025

ويتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، استعدادات وتجهيز افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد نافذة ثقافية مهمة لعرض أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، ومشيرا إلى دوره المحوري في تعزيز المشهد الثقافي المصري والعربي على الساحة الدولية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

وتبدأ فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2025 بداية من يوم الخميس الموافق 23 يناير، وتستمر حتى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بمركز مصر الدولي للمؤتمرات في التجمع الخامس.