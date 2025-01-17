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عاجل| «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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عاجل| «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

عاجل| «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:31 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل ابتداءًا من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025. محذرة من ظواهر جوية تشهدها المحافظات خلال هذه الأيام المقبلة.

وأوضحت الأرصاد، أن طقس الأيام المقبلة سيشهد وجود شبورة مائية كثيفة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة

خلال يومي السبت والأحد.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الأيام المقبلة سيكون معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ليصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أما عن حالة الطقس خلال يومي السبت والأحد، سيكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح أحياناً:علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس من الاثنين إلى الأربعاء، سيشهد وجود شبورة مائية كثيفة أحياناً صباحاً.

ولفتت الأرصاد إلى أن طقس الخميس سيشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط رياح أحياناً علي مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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