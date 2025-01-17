مترو الخط الثالث يطلق حملة لرفع مستوى الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:30 مساءً - أطلق الخط الثالث لمترو الأنفاق، حملة لرفع مستوى الخدمات بـ الخط الثالث للمترو، من خلال استطلاع آراء ركاب الخط حول الخدمات المقدمة لهم وطرق رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

ونشرت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث الدعوة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة جمهور ركاب المترو بالمشاركة في استطلاع الرأي حتى يتثنى لها تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

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