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مترو الخط الثالث يطلق حملة لرفع مستوى الخدمة - أخبار كلمتك

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مترو الخط الثالث يطلق حملة لرفع مستوى الخدمة - أخبار كلمتك

مترو الخط الثالث يطلق حملة لرفع مستوى الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:30 مساءً - أطلق الخط الثالث لمترو الأنفاق، حملة  لرفع مستوى الخدمات بـ الخط الثالث للمترو،  من خلال استطلاع آراء ركاب الخط حول الخدمات المقدمة لهم وطرق رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب. 

ونشرت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث الدعوة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة جمهور ركاب المترو بالمشاركة في استطلاع الرأي حتى يتثنى لها تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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