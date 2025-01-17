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السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

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السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:15 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن، عقب زيارة أبو ظبي ولقاء الشيخ محمد بن زايد

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار أبوظبي الدولي.

 وبعد مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث رحب الزعيمان بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدين حرصهما على تنفيذ الاتفاق بشكل يحقن دماء الشعب الفلسطيني.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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