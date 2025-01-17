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برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

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برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:11 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2024/2025، حيث أصبحت النتائج متاحة الآن في بعض المدارس بمختلف المحافظات.

وتستعرض كلمتك لقرائها في السطور التالية، تفاصيل نتيجة الصف الخامس الابتدائي2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. هل توفر التعليم رابطًا موحدًا لإعلانها؟

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص رابط موحد لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن كل مدرسة تتولى إعلان النتيجة بشكل مستقل، بناءً على انتهاء عملية التصحيح والمراجعة لديها.

آلية تقييم الطلاب في الصف الخامس الابتدائي

تستند عملية تقييم الطلاب في الصف الخامس الابتدائي إلى مخرجات المناهج الدراسية المطورة، حيث يتم توزيع الدرجات على عدة عناصر لضمان شمولية التقييم، وهي كالتالي:

-امتحان نهاية الفصل الدراسي: 60 درجة.

-المهام الأدائية: 10 درجات.

-كراسة الواجب: 5 درجات.

-كراسة النشاط: 5 درجات.

-التقييم الأسبوعي: 5 درجات.

-التقييم الشهري: 10 درجات.

-المواظبة والسلوك: 5 درجات.

-إجمالي الدرجات: 100 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه المنظومة تهدف إلى تقييم الأداء الأكاديمي والسلوكي للطلاب بشكل متوازن، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج المطورة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالنسبة للمدارس التي أعلنت عن وجود رابط عبر الانترنت

1- الدخول على موقع مديرية التعليم أو بوابة التعليم الأساسي

2-الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة التعليمية الخاصة بمحافظتك من خلال الضغط هنا.

3-اختيار قسم نتائج الطلاب أو نتائج الامتحانات.

4-تحديد الصف الدراسي «الصف الخامس الابتدائي».

5-إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

6-الضغط على زر «عرض النتيجة» للاطلاع على التفاصيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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