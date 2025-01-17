بنموذج أسئلة واحد.. تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:11 مساءً - تنطلق أولى امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2024-2025، غدًا السبت في مختلف محافظات الجمهورية، وبدورها استعدت كافة مديريات التربية والتعليم لبدء مارثون الامتحانات، حيث من المقرر أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى المحافظات وليس بنماذج امتحانية متتعدة.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم السبت 18 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس 23 من ذات الشهر، حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

اجراءات تأدية الامتحانات

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بانضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه واتخاذ جميع الاجراءات لمنع دخول أى أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

الجدير بالذكر أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية "بدل المراقبة" من 25 جنيها لـ130 جنيها لليوم الواحد.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

- يعقد امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة يوم السبت 18 يناير 2025.

- يعقد امتحاني اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية يوم الاثنين 20 يناير 2025.

- يعقد امتحاني الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

- يعقد امتحاني العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 22 يناير 2025.

- يعقد امتحاني الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة الجيزة

- يعقد امتحاني اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية يوم السبت 18 يناير 2025.

- يعقد امتحاني الجبر والإحصاء والهندسة يوم الاثنين 20 يناير 2025.

- يعقد امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

- يعقد امتحاني العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء 22 يناير 2025.

- يعقد امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية يوم الخميس 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة الإسكندرية

- يعقد امتحاني اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية يوم السبت 18 يناير 2025.

- يعقد امتحاني العلوم والهندسة يوم الاثنين 20 يناير 2025.

- يعقد امتحاني الدراسات والتربية الفنية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

- يعقد امتحاني الجبر والحاسب الآلي يوم الأربعاء 22 يناير 2025.

- يعقد امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الرياضية يوم الخميس 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة الشرقية

- يعقد امتحاني اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت 18 يناير 2025.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية يوم الاثنين 20 يناير 2025.

- يعقد امتحان الهندسة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

- يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 22 يناير 2025.

- يعقد امتحان العلوم يوم الخميس 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة القليوبية

- يعقد امتحانات اللغة العربية والخط والإملاء و التربية الرياضية «نظري» يوم السبت 18 يناير 2025.

- يعقد امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين 20 يناير 2025.

- يعقد امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الدينية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

- يعقد امتحاني العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء 22 يناير 2025.

- يعقد امتحاني الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس 23 يناير 2025.