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وزير الكهرباء: التوسع في الاعتماد على محطات الطاقة المتجددة يوفر 269 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء: التوسع في الاعتماد على محطات الطاقة المتجددة يوفر 269 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: التوسع في الاعتماد على محطات الطاقة المتجددة يوفر 269 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:45 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد العالي لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة.

أعمال تطوير محطات توليد كهرباء السد العالي

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمال التطوير تتحقق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، كنا ستعمل علي زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
 

خطة الدولة للاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة 

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية التيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، وتزامنا مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل منظومة الكهرباء الخاصة به.

وشدد وزير الكهرباء علي أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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