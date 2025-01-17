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لجميع الطلاب.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني - أخبار كلمتك

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لجميع الطلاب.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني - أخبار كلمتك

لجميع الطلاب.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:06 مساءً - الفصل الدراسي الثاني.. مع اقتراب انتهاء الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، وبدء البعض في الحصول على إجازاتهم، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس

وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2024-2025، يبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، ويستمر حتى بداية شهر يونيو 2025.

الفصل الدراسي الثاني

موعد بداية إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي 2025 لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

أما بالنسبة لبدء الدراسة في الجامعات من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

موعد بداية إجازة نصف العام في الجامعات

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي 2025 لمدة أسبوعين، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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