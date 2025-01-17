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الزراعة تعلن تحقيق رقم قياسي جديد في الصادرات الزراعية خلال 2024 - أخبار كلمتك

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الزراعة تعلن تحقيق رقم قياسي جديد في الصادرات الزراعية خلال 2024 - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن تحقيق رقم قياسي جديد في الصادرات الزراعية خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:00 مساءً -  صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا غير مسبوق خلال عام 2024. 
حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفا و705 أطنان عن عام 2023.
وزير الزراعة وجه الشكر إلى المزارعين والمصدرين المصريين واصفًا إياهم بأنهم العنصر الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز والطفرة الكبيرة في الصادرات، كما وجه الشكر إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والتمثيل التجاري المصري وسفارات مصر في الخارج. 
 

وأشاد بجهود الحجر الزراعي المصري ورجاله الذين يعملون ليلا ونهارا وتحت كل الظروف وفي جميع المناسبات. 
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرًا من د محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، عنب، فاصوليا (طازجة وجافة)، بطاطا، مانجو، طماطم طازجة، ثوم طازج، فراولة طازجة، جوافة، رمان.

 

 حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و392 ألفا 266 طنا، بالإضافة إلى تصدير 977 ألفا 233 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 321 ألفا و1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 291 ألفا و920 طنا، واحتلت البطاطا على المركز الخامس بإجمالي 267 ألفا و743 طنا، واحتل العنب على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 181 ألفا و981 طنا، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 148 ألفا و18 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 125 ألفا و168 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 52 ألفا و242 طنا، يليه في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 47 ألفا و164 طنا، بينما حصل الثوم على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 ألفا و545 طنا، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 20 ألفا و480 طنا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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