وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:55 مساءً - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم إختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلى وزارة الخارجية.

تطوير وتنمية مهارات الضباط

بدأت الفعاليات بعرض الأنشطة المختلفة التي نُفذت خلال الدورة بما يسهم في تطوير وتنمية مهارات الضباط فى مجالات العمل الدبلوماسي، كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول كافة مراحل عملية التأهيل للعناصر التي تم اختيارها ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وألقى اللواء أ ح شريف فكري رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذي توليه لإعداد وتأهيل أعضاء التمثيل العسكري وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المدروسة، مشيرًا إلى أن تلك الدورات تساهم في زيادة وعي وإدراك الدبلوماسيين بما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على مختلف الأصعدة وتصقل خبراتهم المعرفية بما يسهم في أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

التمثيل الدبلوماسى العسكرى

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهنأ عناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى على انتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم مناصبهم، مشيرًا إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرتهم الوطنية بالخارج وتمثيل الدولة المصرية تمثيلًا مشرفًا.



كما أكد على العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية بنظائرها من الدول الشقيقة والصديقة وضرورة العمل الدؤوب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يدعم دور مصر الهام والمحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

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