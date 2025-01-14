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السنة التأسيسية وإرسال المقررات أبرز مناقشات اجتماع مجلس التعليم بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

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السنة التأسيسية وإرسال المقررات أبرز مناقشات اجتماع مجلس التعليم بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

السنة التأسيسية وإرسال المقررات أبرز مناقشات اجتماع مجلس التعليم بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:05 مساءً - ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الخامسة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

السنة التأسيسية وإرسال المقررات.. أبرز موضوعات اجتماع مجلس التعليم بجامعة عين شمس

استهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رجب المبارك والعام الميلادي الجديد وقرب حلول شهر رمضان المعظم، كما قدم   الشكر والتقدير لوكلاء الكليات ومعاونيهم على جهودهم أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول واطمأن علي سير العملية الامتحانية من  الوكلاء.

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ١٠ ديسمبر الماضي كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٥/١/٥، وما جاء في أهم توصياتها.

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وخلال الاجتماع تم الإحاطة بخطاب مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن الإعراب عن الامتنان والتقدير لإدارة الجامعة لدعمها الدائم لتسيير برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع توجيه الشكر الكليات الحاضنة لتلك المنحة ( الحاسبات والمعلومات - الهندسة - العلوم - الزراعة - التمريض )

كذلك استعراض ما تم إنجازة من أعمال بشأن مشروع إصدار بطاقات البنك الأهلى لطلاب الجامعة، وكذا خطاب الشكر الوارد من البنك الأهلى فيما تم إنجازة كما تم توجيه الكليات داخل المنظومة بعمل إعلان على مواقعها الإلكترونية وتم الإعلان على المواقع بالفعل وذلك لضمان إعلام الطلاب بضرورة استلام البطاقات وتفعيلها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما تم الإحاطة بشأن الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يفيد مناقشة المجلس النظر في اعتماد الإطار العام لنظام السنة التأسيسية لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الثانوية العربية والأجنبية والأزهرية للالتحاق بكليات قطاعات التعليم المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية

وأحيطت اللجنة الدائمة  علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات مع التوصية بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإرسال المحتوى العلمي للمقررات الدراسية للكليات المعنية للبدء في الإعداد لتدريسها تنفيذًا للقرار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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