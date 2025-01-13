جامعة كفر الشيخ تحتفي بتكريم أعضاء هيئة التدريس 2025-2028 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 07:36 مساءً - هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تم اختيارهم أعضاءً في لجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات للدورة الجديدة 2025-2028.

وأشاد رئيس الجامعة بجهودهم العلمية والمهنية التي ساهمت في هذا التميز، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات الأكاديمية.

أسماء الأعضاء المُكرَّمين:

1. الدكتور السيد محمد إبراهيم حجازي أستاذ التغذية والتغذية الإكلينيكية بكلية الطب البيطري، نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، (عضو لجنة قطاع الدراسات البيطرية)

2. الدكتور آمال عبد السميع باظة، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، عميد كلية التربية الأسبق، (عضو لجنة قطاع الدراسات التربوية)

3. الدكتور عبد الحليم مصطفى عبد المنعم عكاشة، أستاذ علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، عميد كلية التربية الرياضية السابق، (عضو لجنة قطاع علوم الرياضة)

4. الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج الشامي أستاذ العلاج الطبيعي لصحة المرأة بكلية العلاج الطبيعي، عميد كلية العلاج الطبيعي السابق، (عضو لجنة قطاع العلاج الطبيعي)

5. الدكتور يحيى طه إبراهيم حسين أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الألسن، عميد كلية الألسن السابق، (عضو لجنة قطاع الدراسات اللغوية)

6. الدكتور محمد إبراهيم إبراهيم المنوفي أستاذ أصول التربية بكلية التربية، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث الأسبق (عضو لجنة قطاع الدراسات التربوية)

من جانبه أكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس تميز جامعة كفر الشيخ ومكانتها الرائدة بين الجامعات المصرية، ودورها البارز في تطوير التعليم العالي والمساهمة في إعداد قيادات أكاديمية متميزة. وأشار إلى أن الجامعة ستظل داعمة لكل أبنائها لتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح دسوقي أن اختيار أعضاء هيئة التدريس في لجان قطاعات التعليم الجامعي يعكس ثقة المجلس الأعلى للجامعات في الكفاءات العلمية بجامعة كفر الشيخ. كما شدد على أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء هيئة التدريس في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مشاركتهم في وضع السياسات الأكاديمية ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحسين جودة التعليم وخدمة المجتمع.

وأعرب أعضاء هيئة التدريس المُكرّمون عن امتنانهم العميق لرئيس جامعة كفر الشيخ، الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، وإدارة الجامعة، على دعمهم المستمر وتشجيعهم الدائم للتميز الأكاديمي والبحثي.

وأكدوا أن هذا الاختيار يُعد تكليفًا قبل أن يكون تشريفًا، ويعكس التزامهم بمواصلة العطاء والمساهمة في تطوير قطاعات التعليم الجامعي، بما يخدم رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة.

كما أشاروا إلى أهمية العمل بروح الفريق لدعم العملية التعليمية والنهوض بمستوى البحث العلمي، بما يُعزز مكانة الجامعات المصرية على الساحة العالمية.