وزير الصحة: رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية المركزة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 12:50 مساءً - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب وئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية المركزة، بمستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

جاء ذلك في مستهل الجولة الميدانية، التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم السبت، لتفقد عددا من المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مختلف أقسام المستشفى، والذي يقع على مساحة 3 آلاف و900 متر مربع، بطاقة استيعابية 46 سريرا، تشمل (القسم الداخلي، والرعايات المركزة)، فضلًا عن 3 غرف عمليات، وغرفتي إفاقة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرف الأشعة وغرف العمليات، والانعاش القلبي، وغرفة العلاج بالصدمات، حيث وجه بتغيير أسرة الغرفة بالكامل، حفاظًا على راحة المرضى، فضلًا عن تفقده عددًا من العيادات، والتي تضمنت عيادة الأسنان، وعيادة الجهاز الهضمي والكبد، وعيادة أمراض السمع والاتزان والعيون.

الجهود التي تحققها المستشفى في جراحات العظام والمفاصل

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بالجهود التي تحققها المستشفى في جراحات العظام والمفاصل، علاوة على تميز المستشفى بإجراء جراحات إصلاح عيوب الإبصار للأطفال.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التأكد من تناسب القوى البشرية من الأطباء والتمريض بالمستشفى، بما يكفي لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى الذي يخدم نحو مليون نسمة، من مركز أشمون والقرى التابعة له، حيث يصل متوسط التردد على قسم الطوارئ بالمستشفى 1500 مريض شهريًا، فضلًا عن 83 ألف مريض، في العيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية.

وأضاف أن الوزير حرص خلال جولته بالمستشفى على التحدث مع المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن سلامة المرضى وتعزيز صحتهم على رأس أولويات العمل.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتوره مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أسامة عبدالله، وكيل الوزارة بمحافظة المنوفية.

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