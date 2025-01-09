وزير الزراعة يبحث مع نظرائه من الجزائر وأوغندا والكونغو وكينيا تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:11 مساءً - بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مع نظرائه من دول الجزائر وأوغندا والكونغو وكينيا، سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها فاروق على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليا في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وأكد وزير الزراعة - خلال لقائه مع فرانك كاجو وزير الزراعة والمصايد السمكية والثروة الحيوانية الأوغندي - قوة العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا، والتعاون في العديد من المجالات وعلى رأسها القطاع الزراعي.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه القمة لصياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب، فضلا عن تعزيز وتسهيل وانسياب السلع والمنتجات الزراعية بين الدول الإفريقية.

في السياق ذاته، قال فاروق - خلال لقائه مع يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجزائر - إن العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الزراعي، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.. لافتا إلى أهمية العمل على تنفيذ مشروعات مشتركة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي في البلدين، وزيادة الإنتاجية، وتبادل البحوث والخبرات في جميع القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم في مجال الأمن الغذائي، مما يجعل التعاون الزراعي بين الدول الشقيقة أمراً ضرورياً.

وفي سياق متصل، التقى فاروق مع وزير الزراعة والأمن الغذائي بالكونغو الديمقراطية، حيث أكد على توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعميق سبل التعاون المشترك بين مصر ودول القارة السمراء، ومن بينها الكونغو الديمقراطية، وذلك في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الإفريقية.

وأوضح وزير الزراعة أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال الزراعي، يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لكلا البلدين.. لافتا إلى أهمية العمل على تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية الحديثة بين البلدين، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتصنيع المنتجات الزراعية، وكذلك التعاون في مجال البحوث الزراعية بين المؤسسات البحثية الزراعية في البلدين، وتبادل الباحثين والعلماء.

فيما بحث فاروق مع أندرو كارانجا وزير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية بدولة كينيا، تعزيز سبل التعاون المشترك في قطاع الزراعة.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات الزراعية بين البلدين، خاصة في مجال الزراعة المستدامة، فضلا عن فرص الاستثمار المشترك في القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، بما في ذلك تطوير سلالات الحيوانات وتحسين الإنتاجية.

حضر اللقاءات، منذر سليم سفير مصر لدى أوغندا، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.