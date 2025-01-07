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لجنة الشئون الخارجية بـ «الصحفيين» تنظم لقاء حول نزع الألغام في المنطقة العربية - أخبار كلمتك

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لجنة الشئون الخارجية بـ «الصحفيين» تنظم لقاء حول نزع الألغام في المنطقة العربية - أخبار كلمتك

لجنة الشئون الخارجية بـ «الصحفيين» تنظم لقاء حول نزع الألغام في المنطقة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:51 مساءً - تستضيف لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، يوم السبت المقبل السيد أسامة القصيبي، مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام، في حوار مفتوح حول موضوع نزع الألغام في المنطقة العربية.. بين المخاطر والتنمية.

وقال الزناتي، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية جراء الألغام المزروعة في العديد من الدول العربية نتيجة الحروب والصراعات المسلحة، مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق، كما يتناول جهود مشروع مسام، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الإنسانية المتخصصة في إزالة الألغام، ويعرض الاستراتيجيات المتبعة لتخفيف المخاطر الناجمة عن هذه الألغام التي تهدد حياة المدنيين، وتعطل عملية التنمية في تلك المناطق.

وأضاف أن هذه الفعالية تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات على المستويين المحلي والدولي لإنهاء معاناة ضحايا الألغام والمساهمة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وأشار الزناتي، إلى أن اللقاء سيناقش دور الإعلام في نشر الوعي حول خطورة الألغام، وضرورة دعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف نزعها وإعادة الحياة إلى الأراضي الملوثة بها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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