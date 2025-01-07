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رئيس حي الهرم يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور) - أخبار كلمتك

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رئيس حي الهرم يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:00 مساءً -  قام المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، بالنيابة عن محافظ الجيزة، بزيارة عدد من الكنائس داخل نطاق الحي لتقديم التهنئة الحارة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وشملت الزيارات عددًا من الكنائس بهضبة الأهرام، حيث حرص رئيس الحي على مشاركة الأقباط فرحتهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدًا على أهمية تعزيز أواصر المحبة والسلام بين جميع المصريين. 

كما قام نواب رئيس الحي بزيارة كنائس في مختلف أنحاء الحي لنقل التهنئة ومشاركة الإخوة الأقباط احتفالهم بالعيد.

خلال الزيارات، أعرب رئيس الحي عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، مؤكدًا على عمق الترابط بين جميع أبناء الوطن، وأشاد بالدور الوطني للإخوة الأقباط في بناء مصر الحديثة. 

من جانبهم، عبر قادة الكنائس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارات الكريمة، مؤكدين أنها تعكس مدى التقدير والاحترام المتبادل بين جميع الأطياف.

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وشهدت الزيارات تبادل التهاني والهدايا في أجواء من الفرح والمحبة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين أبناء الوطن الواحد.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي، وتؤكد على حرص الدولة المصرية على توحيد الصفوف وبناء مجتمع متماسك.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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