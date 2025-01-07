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عادت من الخارج بـ "آيفون"، مصرية تحكي تجربتها مع ضريبة المحمول في المطار (فيديو) - أخبار كلمتك

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عادت من الخارج بـ "آيفون"، مصرية تحكي تجربتها مع ضريبة المحمول في المطار (فيديو) - أخبار كلمتك

عادت من الخارج بـ "آيفون"، مصرية تحكي تجربتها مع ضريبة المحمول في المطار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:45 مساءً - ضريبة المحمول، كشفت إحدى المصريات العائدات من الخارج عن تجربتها مع ضريبة المحمول الجديدة وطريقة تعامل المسئولين في الجمارك معها، وخاصة أنها كانت تحمل معها تليفون محمول جديدا "آيفون"، وذلك بعد تطبيق قرار الجمارك بشأن التليفونات الحديثة التي يحملها المصريون بالخارج معهم، وتكون غير مفعلة.

تجربة مصرية بشأن قرار ضرائب المحمول الحديث

وقال المصرية العائدة من الخارج، من خلال مقطع فيديو انتشر بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرار الجمارك الجديد بشأن تطبيق رسوم وضرائب على التليفون المحمول الجديد: “جبت الـ ”آيفون" الجديد، وأنا داخلة مصر، ما دفعتش عليه جمارك".

قرار ضريبة المحمول وارد الخارج تثير الجدل، كلمتك
قرار ضريبة المحمول وارد الخارج تثير الجدل، كلمتك


وتابعت المصرية العائدة من الخارج عن تجربتها مع قرار فرض رسوم علي المحمول الحديث الوارد من الخارج "أول حاجة استلمت شنطي، ودخلت على موظف الجمارك، وقلت له: أنا معي تليفون آيفون، دلوقت أتصرف أزاي، هل هدفع عليه؟، ورد الموظف فقال: طالما أي تليفون استخدام شخصي لن تدفعي عليه جمارك". 

التليفون المحمول زيرو جمارك

وأكدت المصرية العائدة من الخارج في تجربتها من قرار المحمول الجديد أن أي تليفون للاستخدام الشخصي "زيرو جمارك" وأنه يحق لها أن تدخل بتليفون جديد بدون جمارك كل ثلاث سنوات.

وأكدت المصرية أن موظف الجمارك أخذ التليفون الجديد "آيفون"، وقام بعمل "سكان" لـ "IMEI" وقام بفك الحظر عليه، قائلة: "وطبعًا أخذ جواز السفر لأن المصري العائد من الخارج له تليفون واحد للاستخدام الشخصي، وتليفون كل 3 سنوات مجانًا بدون دفع رسوم أو ضرائب عليه"


وقال المصرية إنها قامت ببث الفيديو عن تجربتها مع قرار الرسوم والضرائب على المحمول الحديث الذي يأتي به المصريون بالخارج، لتحكى عما حدث لها، قائلة: "هناك أكاذيب كثيرة خرجت من خلال السوشيال ميديا، وأنا لسة داخلة من مطار القاهرة أمس، وحبيت أقول لكم تجربتي، وتليفوني تم فك حظر الجمارك عليه بسهولة، وليس عليه جمارك"

قرار ضرائب المحمول يثير الجدل

مقطع الفيديو المنتشر عن تجربة المصرية العائدة من الخارج، مع قرار فرض رسوم وضرائب على المحمول الحديث وارد الخارج من خلال الجمارك، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض أكد أن الرؤية بالنسبة لقرار جمارك المحمول الحديث وارد الخارج بدأت تتضح لهم، في حين تساءل آخرون "وماذا لو تعرض المحمول لديهم للتلف أو السرقة قبل ثلاث سنوات.. ماذا سيفعلون؟!"

تجربة جمارك التليفون المحمول وارد الخارج، كلمتك
تجربة جمارك التليفون المحمول وارد الخارج، كلمتك


وعلق أحد النشطاء: "لماذا لا ينشر هذا الكلام رسميًا ليعلم الجميع الحقيقة بدلا من ترك الناس لما يتم نشره عبر مواقع التواصل والتي يعتمد معظمها على شائعات واجتهادات شخصية..."

في حين تساءل أحد النشطاء: "تغيير التليفون المحمول كل 3 سنوات ماذا لو حدث شيء للتليفون أو تعرض للسرقة أو التلف.. هل  انتظر ٣ سنين...!"

وطالب بعض النشطاء برد رسمي من مسئولي الجمارك فقالوا: "نريد رد المسؤول بالمطار أن التليفون الشخصي لا يحتاج لأي تسجيل" 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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