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صندوق رعاية المبتكرين يعلن عن فعالية "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" خلال فبراير المقبل - أخبار كلمتك

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صندوق رعاية المبتكرين يعلن عن فعالية "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" خلال فبراير المقبل - أخبار كلمتك

صندوق رعاية المبتكرين يعلن عن فعالية "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" خلال فبراير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:10 مساءً - أعلن رعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن رعاية فعالية "هاكاثون التعليم الذكي" تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي"، والذي تنظمه جامعة بنها في فبراير المقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي

ويأتي هذا الحدث ليعكس التزامنا بدعم الابتكار وتعزيز القدرات الرقمية للشباب، في إطار سعي مصر نحو التحول الرقمي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

يهدف الهاكاثون إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل: (التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعليم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم).

تم مضاعفة الجوائز المالية للهاكاثون من الصندوق لتصل إلى إجمالي 280 ألف جنيه موزعة على 7 مسارات، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 20,000 جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 12,000 جنيه، في حين يحصل الفائز بالمركز الثالث على 8,000 جنيه.

جدير بالذكر أنه تم مد فترة التقديم في الهاكاثون حتى 15 يناير الجاري، وندعو جميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون من خلال الرابط التالي:

كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال الصفحة الرسمية لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وموقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها والصفحة الرسمية للجامعة على الفيسبوك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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