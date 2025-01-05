وزير الرياضة: قضية الشائعات أصبحت تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:10 مساءً - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تدشين نقابة الاعلاميين لمركز مكافحة الشائعات وهو جهد متميز ودور هام من النقابة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن قضية الشائعات أصبحت تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمعات وأمن الأوطان، فالشائعات ليست مجرد أخبار كاذبة أو مبالغات تُتداول في أوساط الناس؛ بل هي وسيلة خبيثة تُستخدم لإحداث الفوضى، وتفكيك المجتمعات، وزرع الشكوك بين الأفراد ومؤسساتهم، بهدف إضعاف الروح الوطنية، والتأثير على التنمية والاستقرار.

وأضاف خلال حضوره المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الإعلاميين عن تدشين مركز مكافحة الشائعات: لقد أصبحت الشائعات اليوم أكثر خطورة مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت من الكذب أداة تنتقل بسرعة البرق، تصل إلى ملايين الناس في لحظات. وللأسف، يساهم بعض الأفراد دون وعي في تعزيز هذه الظاهرة بنقل الأخبار دون التثبت من حقيقتها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الشائعات تؤثر في كل جوانب حياتنا:

اقتصاديًا: قد تؤدي إلى انهيار الأسواق أو تراجع الاستثمار.

اجتماعيًا: تسبب الخلافات بين الفئات المختلفة من المجتمع.

سياسيًا: تستغلها بعض الجهات لإضعاف الثقة في الحكومات والمؤسسات.

وتابع: مكافحة الشائعات ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية تشاركية بين الدولة والمجتمع بأسره. ومن هنا، نؤكد على النقاط التالية:

أولا: يجب أن تكون الجهات الرسمية سبّاقة في تقديم المعلومات الصحيحة بسرعة ووضوح، حتى لا تترك فراغًا تستغله الشائعات.مع اهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأنه اصبح ضرورة للقضاء على الشائعات في مهدها.

ثانيا: يجب أن نُعلم أبناءنا في المدارس والجامعات كيفية التحقق من الأخبار، وتعزيز التفكير النقدي لديهم.

ثالثا: يجب على كل فرد أن يدرك أن إعادة نشر الأخبار الكاذبة دون تحقق، هو مشاركة مباشرة في نشر الفوضى.

وأشار: نحن في مرحلة تتطلب منا جميعًا وعيًا كبيرًا، وفهمًا عميقًا لتحديات العصر. إن الشائعات تستهدف استقرارنا وأمننا، لذا علينا أن نكون صفًا واحدًا في مواجهتها. لنضع نصب أعيننا أن الحقيقة أمانة، والكلمة مسؤولية، وأن الحفاظ على الوطن يبدأ من كل فرد يحرص على قول الحق، ونقل ما هو صحيح.

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