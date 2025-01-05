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وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: مصر ستظل رمزا للتماسك والتسامح والأخوة - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: مصر ستظل رمزا للتماسك والتسامح والأخوة - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: مصر ستظل رمزا للتماسك والتسامح والأخوة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:51 مساءً - قام الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر، أن مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجا فريدا لكل الشعوب وموطنا للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والأخوة، معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثاني، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

زيارة وزير الدفاع ورئيس الأركان للبابا تواضروس
زيارة وزير الدفاع ورئيس الأركان للبابا تواضروس
زيارة وزير الدفاع ورئيس الأركان للبابا تواضروس
زيارة وزير الدفاع ورئيس الأركان للبابا تواضروس
زيارة وزير الدفاع ورئيس الأركان للبابا تواضروس
من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة مؤكدا أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد فى سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن، متمنيا دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التى ستظل حصنا منيعا لمصر وشعبها.
سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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